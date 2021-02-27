2021/02/27 | 22:22 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص شرطة ذي قار تدعو منتسبيها لضبط النفس وتفويت الفرصة على المتربصين بأمن المدينة المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شرطة ذي قار تدعو منتسبيها لضبط النفس وتفويت الفرصة على المتربصين بأمن المدينة) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شرطة ذي قار تدعو منتسبيها لضبط النفس وتفويت الفرصة على المتربصين بأمن المدينة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).