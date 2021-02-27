12 مليار دينار من اموال العتبة الحسينية المقدسة ..اين تم انفاقها؟؟

2021/02/27 | 22:22 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت الامانة العامة للعتبة الحسينية

المقدسة حجم الاموال التي انفقتها

لبناء 21 مركز شفاء في المحافظات

العراقية وتجهيز بعضها باجهزة طبية منذ

بدء الجائحة ولغاية اليوم.

وقالت العتبة الحسينية في بيان لها ح

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