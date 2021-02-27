إيران: البيت الأبيض يحافظ على صداقته مع “داعش” وما تغير هو قناع شاغليه فقط

2021/02/27 | 22:30 - المصدر: المعلومة

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المساعد الخاص لرئيس مجلس الشورى الاسلامي للعلاقات الدولية حسين امير عبد اللهيان

المعلومة/ متابعة

قال مساعد رئيس البرلمان الإيراني حسين أمير عبداللهيان، إن “البيت الأبيض منافق في مواجهة الإرهاب ويحافظ على صداقته مع داعش”، معتبرا أنه “تغير قناع شاغلي البيت الأبيض وليس أكثر”.

وفي تغريدة له عبر “تويتر”، كتب عبداللهيان: “بينما تفاخر (الرئيس الأمريكي) جو بايدن بالحرب ضد الإرهاب وداعش خلال حملته الانتخابية، فإن تفويضه بضرب القوات المحلية المناهضة لـ” داعش” يظهر أن البيت الأبيض منافق في مواجهة الإرهاب، ويحافظ على صداقته مع داعش”.

وأضاف: “لقد تغير قناع شاغلي البيت الأبيض، وليس أكثر”.



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