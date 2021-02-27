الطقس في أسبوع.. يوم ونصف من الأمطار بمناطق وارتفاع بدرجات الحرارة بأخرى لـ 4 أيام

2021/02/27 | 22:31 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

توقع المتنبئ الجوي نائل العلي، اليوم السبت، ان يشهد طقس العراق خلال الاسبوع الجاري، اجواء غائمة مع تساقط امطار متفرقة، مبينا ان أربعة أيام من الاسبوع ستشهد إرتفاعا في درجات الحرارة.

وقال العلي في منشور له على الفيسبوك، ان "المناطق الجنوبية والفرات الاوسط ستشهد أجواء غائمة جزئيا إلى غائمة كليا، مع توقع بهطول زخات مطر مابين الخفيفة والمتوسطة احيانا لفترات قصيرة، وعلى مناطق متفرقة من الفرات الأوسط ومناطق الجنوب خلال يوم غد الأحد".

واضاف، ان "الفرص لتساقط الامطار تنتهي كليا في مناطق الجنوب صباح الاثنين، اما مناطق الشمال والغربية والوسطى فالأجواء مستقرة، ودرجات الحرارة العظمى خلال نهار غد الأحد كما يلي: المنطقة الشمالية 14 إلى 1، المنطقة الوسطى 19 إلى 20، الفرات الأوسط 17 إلى 19، المنطقة الجنوبية 18 إلى 19، المنطقة الغربية 15 إلى 17".

وتوقع العلي، أجواء باردة ليلا ودرجات الحرارة المتوقعة الصغرى خلال فجر غد الأحد في المنطقة الشمالية تحت الصفر إلى 5، المنطقة الوسطى 6 إلى 7، الفرات الأوسط...



7 إلى 8، المنطقة الجنوبية...



8 إلى 10، المنطقة الغربية 3 إلى 6، اما الرياح جنوبية شرقية خفيفة السرعة، تكون معتدلة السرعة في مناطق البادية الجنوبية".

وأشار الى ان "درجات الحرارة ترتفع تدريجياً بمعدل ثلاثة درجات خلال ايام الاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس من الأسبوع، وستكون الاجواء مستقرة الى يوم الجمعة المقبل هناك فرصة لتساقط الامطار".

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