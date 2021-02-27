ميسان.. حملة تطوعية لتوزيع (500) سلة غذائية للفقراء بذكرى وفاة السيدة زينب (ع)

2021/02/27 | 22:31 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العمارة / نينا / نظم مجموعة من الشباب في محافظة ميسان مساء اليوم السبت حملة لتوزيع (500) سلة غذائية للفقراء والعوائل المتعففة في المحافظة بذكرى وفاة السيدة زينب (عليها السلام)./انتهى

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