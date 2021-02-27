2021/02/27 | 22:31 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البصرة/ نينا / حمل النائب عن محافظة البصرة فالح الخزعلي " الشركة العامة للموانئ العراقية والمحافظة ، مسؤولية عدم حسم ملف تطهير شط العرب من الغوارق.وذكر الخزعلي بحسب بيان لمكتبه الاعلامي : قدمنا مقترحات هامة للمحافظة لغرض، استثمار ضفتي شط العرب لتكون متنفساً سياحياً لأهالي البصرة الا انها غير مهتمة بهذا الأمر.مؤكدا لدينا وثائق محررة بذلك ./ انتهى

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نائب يحمل محافظة البصرة والموانئ مسؤولية عدم حسم ملف تطهير شط العرب) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نائب يحمل محافظة البصرة والموانئ مسؤولية عدم حسم ملف تطهير شط العرب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).