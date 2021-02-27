شرطة بغداد واللواء الرئاسي تتحفظان على ٢٠٠ الف دولار بعد وفاة صاحبها

2021/02/27 | 22:35 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ تحفظت قيادة شرطة بغداد بالتعاون مع اللواء الرئاسي، مساء السبت، على مبلغ ٢٠٠ الف دولار امريكي بعد وفاة صاحبها اثر انقلاب دراجته النارية.وذكر اعلام القيادة في بيان، انه” بعد حصول حادث انقلاب دراجة نارية ضمن قاطع مركز شرطة الدورة وفقدان سائق الدراجة الوعي توجهت على الفور دوريات مركز شرطة الدورة ومفارز القوة الماسكة […]

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