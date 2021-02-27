الجامعة مشروطة أو بدون شروط - محمد علي سليمان

2021/02/27 | 22:40 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#محمد_علي_سليمان تعتبر الجامعة من المؤسسات الرئيسية التي تساهم في تطوير وتحديث المجتمع والتغيير الاجتماعي عبر خلق قادة الفكر في كافة المجالات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والفكرية _ التنمية الاجتماعية والاقتصادية، وعبر المساهمة في البحث العلمي، وخاصة في ظل الثورة المعلوماتية والمعرفية، والتقدم الهائل في تكنولوجيا الاتصالات.



ومن المعروف تاريخياً أن الجامعات في أوروبا قامت منذ نشأتها على الاستقلال عن السلطة الزم ......





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