وفاة سائق دراجة نارية إثر حادث والعثور على 200 الف دولار بحوزته (صورة)

2021/02/27 | 22:52 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أعلنت شرطة بغداد، السبت، تحفظها على مبلغ مقداره 200 ألف دولار أميركي، لشخص فارق الحياة إثر حادث مروري.

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وذكرت القيادة في بيان تلقى "ناس" نسخة منه (27 شباط 2021)، أنه "بعد حصول حادث انقلاب دراجة نارية ضمن قاطع مركز شرطة الدورة وفقدان سائق الدراجة الوعي توجهت على الفور دوريات مركز شرطة الدورة ومفارز القوة الماسكة للارض اللواء الرئاسي ولدى التوصل الى محل الحادث تبين ان صاحب الدراجة فاقدا للوعي".

وأضاف البيان أنه "ولدى تفتيش دراجته عثر داخلها على مبلغ ٢٠٠ الف دولار امريكي تم التحفظ على المبلغ ونقل المصاب الى المستشفى والذي فارق الحياة وعلى الفور وجه قائد شرطة بغداد بعرض الموضوع على قاضي التحقيق والذي وجه بالتحفظ على المبلغ داخل المركز".

وتابع، "وبعدها توجه ذوي المتوفي وتبين انه يعمل عامل لدى احد شركات التحويل المالي في بغداد والمبلغ يعود لها تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة اصوليا وفق القانون".

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