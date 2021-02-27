2021/02/27 | 23:01 - المصدر: المورد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الزراعة تؤكد تصاعد كميات انتاج أعلاف الدواجن الى أكثر من 21000 طن خلال شهر شباط الجاري هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع المورد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/02/27 | 23:01.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع المورد نيوز.

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