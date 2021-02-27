غوارديولا .. اسرع مدرب في تاريخ الدوري الانكليزي تحقيقا للانتصارات

2021/02/27 | 23:02 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / ذكرت موسوعة / اوبتا / ان : مدرب مانشستر سيتي بيب جوارديولا حقق 200 انتصار رفقة النادي في مباراته رقم 273، ليصبح أسرع مدرب في تاريخ الدوري الانكليزي يصل إلى 200 انتصار في جميع المسابقات.كما حقق بيب انتصار رقم 500 في جميع المسابقات، بعدما حقق 179 انتصارا مع برشلونة و121 انتصارا مع بايرن ميونخ و200 انتصار رفقة مانشستر سيتي.ولم يخسر السيتي في آخر 27 مباراة خاضها في جميع المسابقات (24 انتصارا - 3 تعادلات)، وهي ثاني أطول سلسلة من نوعها في تاريخ النادي، بعد مسيرة من 28 مباراة متتالية بين شهري نيسان وكانون الأول 2017.كما عزز السيتي من الرقم القياسي لأي نادي إنجليزي بالفوز في 20 مباراة متتالية في جميع المسابقات./انتهى3

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