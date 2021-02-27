شرطة ذي قار تدعو منتسبيها الى ضبط النفس والتحلي بالمهنية

2021/02/27 | 23:02 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / دعت شرطة ذي قار اليوم منتسبيها إلى ضبط النفس والتحلي بالمهنية وقيم ومبادئ رجل الامن .وذكرت شبكة اخبار الناصرية في بيان جاء فيه : نحن على يقين ما تتعرضون له من ضغط وأذًى لا تتحمله إلا الجبال الراسخة .وتابع البيان : كونوا عونا لإخوتكم وابناء محافظتكم بصبركم وثباتكم لتحقيق الامن وتفويت الفرصة على المتربصين بأمن هذه المدينة .واضاف ان : عملكم هذا أثبت للعالم بأنكم أهلا للمهام الصعاب وأنكم خير ما أنجبت هذه المدينة من إبطال ./.انتهى3

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