شرطة بغداد تكشف تفاصيل حادث سير لشخص توفي وبحوزته 200 ألف دولار

2021/02/27 | 23:06 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت قيادة شرطة بغداد، اليوم السبت، تفاصيل حادث سير جنوبي بغداد اسفر عن مصرع شخص بحوزته 200 ألف دولار.

وقالت الشرطة في بيان صحفي، إنه “بعد حصول حادث انقلاب دراجة نارية ضمن قاطع مركز شرطة الدورة وفقدان سائق الدراجة الوعي توجهت على الفور دوريات مركز شرطة الدورة ومفارز القوة الماسكة للارض اللواء الرئاسي ولدى التوصل الى محل الحادث تبين ان صاحب الدراجة فاقد للوعي ولدى تفتيش دراجته عثر داخلها على مبلغ ٢٠٠ الف دولار امريكي”.

وأضافت أنه “تم التحفظ على المبلغ ونقل المصاب الى المستشفى والذي فارق الحياة”، مؤكدة أنه “على الفور وجه قائد شرطة بغداد بعرض الموضوع على قاضي التحقيق والذي وجه بالتحفظ على المبلغ داخل المركز وبعدها توجه ذوي المتوفي وتبين انه يعمل عامل لدى احد شركات التحويل المالي في بغداد والمبلغ يعود لها تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة اصوليا وفق القانون”.

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