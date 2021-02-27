توفي وبحوزته 200 الف دولار.. والشرطة تكشف التفاصيل

2021/02/27 | 23:06 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت قيادة شرطة بغداد يوم السبت، انها وبالتعاون مع اللواء الرئاسي،تحفظت على مبلغ 200 الف دولار امريكي بعد وفاة صاحبها اثر انقلاب دراجته النارية.

وذكرت القيادة في بيان حصل PUKmedia على نسخة منه، انه" بعد حصول حادث انقلاب دراجة نارية ضمن قاطع مركز شرطة الدورة وفقدان سائق الدراجة الوعي توجهت على الفور دوريات مركز شرطة الدورة ومفارز القوة الماسكة للارض اللواء الرئاسي ولدى التوصل الى محل الحادث".

واضافت:" اذ تبين ان صاحب الدراجة فاقد للوعي ولدى تفتيش دراجته عثر داخلها على مبلغ 200 الف دولار تم التحفظ على المبلغ ونقل المصاب الى المستشفى والذي فارق الحياة".

وبينت، " على الفور وجه قائد شرطة بغداد بعرض الموضوع على قاضي التحقيق والذي وجه بالتحفظ على المبلغ داخل المركز"، مشيرة الى ان " بيان ذوي المتوفي انه يعمل لدى احد شركات التحويل المالي في بغداد والمبلغ يعود لها".

واكدت" اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة اصوليا وفق القانون".

PUKmedia عن اعلام قيادة شرطة بغداد

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