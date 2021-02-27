الجمعية الجيولوجية تحتفل بذكرى تأسيسها

2021/02/27 | 23:06 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- احتفلت الجمعية الجيولوجية يوم السبت، بمناسبة الذكرى الـ 28 لتأسيسها بحضور الدكتور ميران محمد عضو المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكوردستان مسؤول المنظمات الديمقراطية، والقيادي فهمي برهان ومسؤول بورد المنظمات المهنية وكمال مسلم وزير الصناع اضافة الى عدد من المسؤولين والاكاديميين

استهل الاحتفال بالوقوف دقيقة صمت ترحما لارواح شهداء كوردستان، ثم قدم ريزن جميل رئيس الجمعية كلمة سلط الضوء فيها على دور المنظمات الديمقراطية للاتحاد الوطني الكوردستاني في تطوير الجمعية، عقبه تلا القيادي فهمي برهان كلمة تطرق فيها لبرنامج الجديد للمكتب والعمل الدؤوب مع المنظمات، مشيدا بمهام الجمعية وضرورة تقديم المزيد من الدعم اليها.

واضاف: ان الجمعية تعد واحدة من ذكريات فقيد الامة الرئيس مام جلال لذا لن يألوا الاتحاد الوطني جهدا للمضي على نهج مام جلال.

في ختام الاحتفال تم تقديم هدايا تقديرية للمتميزين الذين ساهموا بدعم الجمعية طيلة 28 عاما ماضية.

PUKmedia ترجمة

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