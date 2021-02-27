الصحة المصرية تعلن تخطي ذروة الموجة الثانية من كورونا

2021/02/27 | 23:06 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ متابعة

أعلنت وزارة الصحة المصرية عن تخطي ذروة الموجة الثانية من كورونا، مناشدة المواطنين الالتزام بالإجراءات الاحترازية العامة للتخلص من هذه الموجة.

وقالت نهى عاصم مستشارة وزيرة الصحة المصرية في تصريح: “تعدينا مرحلة الآلاف في الإصابات وعدد الوفيات متوقع نزوله، ولكن بعد فترة من انخفاض عدد الإصابات”.

من جهة أخرى، أشارت عاصم إلى أنه سيتم فتح موقع حجز لقاح كورونا صباح الغد الأحد للتسجيل لأصحاب الأمراض المزمنة، موضحة أنه ستكون هناك رسائل نصية من البيانات المركزية لأصحاب الأمراض المزمنة لحثهم على التقدم للحجز.

وأضافت: “اللقاحات المصرية ما زالت في مراحل التجارب الإكلينيكية وفي المراحل الأولى وتحتاج إلى بعض الوقت، ولا نستطيع تطبيقها على المواطنين”.



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