الحشد والجيش ينفذان عملية أمنية جنوب غربي كركوك

2021/02/27 | 23:06 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ بغداد

نفذت قوات الحشد الشعبي والجيش، السبت، عملية امنية غربي كركوك بهدف تمشيط المنطقة من اي تواجد ارهابي.

وذكر اعلام الحشد في بيان تلقته /المعلومة/، ان “قوات اللواء 16 بالحشد الشعبي والجيش نفذت عملية أمنية في قاطع قرة تبة جنوب غربي محافظة كركوك”.

واضافت ان “العملية تم خلالها تمشيط القاطع وتجريف المبازل بهدف تأمين المناطق ودرء أي خطر محتمل عنها من اجل حفظ امن وسلامة كركوك”.



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