بالأرقام.. الاقتصاد النيابية تتساءل عن مصير مليارات الدولارات لم تعرض في البنك المركزي!

2021/02/27 | 23:06 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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طالبت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، السبت، من الحكومة ان توضح سبب عدم عرض ستة مليارات دولار من مبيعات النفط في مزاد البنك المركزي، التي من المفترض ان تنعكس في زيادة احتياطيه.

وقال عضو اللجنة، النائب، مازن الفيلي، في بيان اليوم، (27 شباط 2021)، انه "أشارت البيانات والارقام الى ان ايرادات الدولة الشهرية من بيع النفط تزيد عن (4 مليار دولار) بينما لم تصل مبيعات البنك المركزي خلال نفس الفترة الى اكثر من مليار دولار شهريا، بمعنى تحقق وفرة مالية للدولة اكثر من 3 مليار دولار شهريا، اذ أن بيع البنك المركزي للدولار يوفر السيولة بالدينار وهو حسب اعلانات بيع البنك المركزي للفترة الماضية لم يتجاوز المليار دولار، وما تبقى من الايرادات النفطية (3 مليار دولار) شهريا يفترض بانها لم تستبدل بالدينار العراقي وتمثل وفرة دولارية تنعكس على زيادة احتياطي البنك المركزي مما يتطلب بيان وتوضيح حول هذه المعادلة المالية".

وأضاف، ان "المعلومات الواردة الينا والبيانات المنشورة في موقع البنك المركزي تشير الى انه لم يبع خلال فترة شهري كانون الثاني وشباط من هذا العام سوى كميات صغيرة من الدولار لا تصل بمجموعها الى اكثر من مليار ونصف المليار دولار حيث باع المركزي في مزاده خلال شهر كانون الثاني ما مقداره (490,169) اربعمائة وتسعين مليون ومائة وتسعة وستين الف دولار في حين كانت المبلغ المباع في شهر شباط (1،019) مليار وتسعة عشر مليون دولار".

وتابع، ان "التدقيق في ارقام مبيعات النفط وما تم بيعه من الدولار في مزاد البنك المركزي يبين بصورة لا لبس فيها وجود مبلغ اكثر من ستة مليارات دولار لم يتم عرضها في المزاد ما يعني انها ينبغي ان تنعكس في زيادة احتياطي البنك المركزي ما يتطلب التوضيح والبيان من قبل الحكومة".

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