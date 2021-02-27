بالفيديو.. شرارة احتجاجات الناصرية تمتد إلى بغداد

2021/02/27 | 23:06 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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تظاهر العشرات من البغداديين، مساء اليوم السبت ، تضامنا مع محتجي الناصرية الذين سقط منهم العشرات من الضحايا والمصابين خلال صدامات "دامية" مع قوات الأمن.

وقال مصدر محلي لموقع NRT عربية اليوم، (27 شباط 2021)، إن "العشرات تظاهروا في ساحة عدن شمالي العاصمة بغداد تضامنا مع متظاهري الناصرية واحتجاجا على القمع والقتل الذي تعرض له المتظاهرون في ذي قار".

من جانبا آخر اشار المصدر الى أن "عددا من الاشخاص قاموا باشعال الاطارات بالقرب من علوة جميلة شرقي العاصمة بغداد"، لافتا إلى أن "القوات الامنية قامت بتفريقهم".

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