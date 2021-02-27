2021/02/27 | 23:15 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#طلال_الربيعي انتقلت فلسفة العلم المعاصرة من المفاهيم المعيارية التي تبحث عن منهجية العلم، إلى البحث عن سمات متجذرة تاريخيًا, التي تسعى إلى تأسيس شروط لنمو المعرفة.



اصرت في وقت مبكر النماذج الاستقرائية للعلوم المرتبطة يهيوم وميل ومدرسة الوضعية المنطقية (حلقة فينا, فيتكنشتاين الاول, ناجل, وهيمبل) على أن القوانين العلمية ينبغي أن تكون مشتقة من الامتحانات التجريبية للحقائق.



من وجهة النظر هذه، بدلا من الا ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الماركسية كعلم 2 - طلال الربيعي) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الماركسية كعلم 2 - طلال الربيعي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).