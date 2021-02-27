فى نقد وهم -القبلة- الغربية حلا للتخلف : ردا على أنصار -الغرب هو الحل-.. - مجدى يوسف

2021/02/27 | 23:15 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#مجدى_يوسف عندما أقرأ مقالا لمنى أبو سنة، أو لأستاذها مراد وهبة ( مع حفظ الألقاب الأكاديمية طبعا) يتردد فى ذهنى ردى على الراحل فؤاد زكريا الذى كان يشاركهما الانصياع التام لأفكار التنوير الغربى بمقال لى عنوانه: فى نقد التنوير المنقب (نشر فى الهلال، ثم فى كتابى: معارك نقدية).والطريف فى الأمر أنهم ، ولا أقول كلاهما وحسب، يؤمنون "بجدية" موقفهم هذا بالرغم من أنه أقرب للهزل المضحك، وهو ما سبق أن سخرت منه، دون ......





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