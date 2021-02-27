الديوقراطية الطائفية والنظام السياسي في العراق بعد عام 2003 - إبراهيم الساعدي

2021/02/27 | 23:15 - المصدر: الحوار المتمدن

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#إبراهيم_الساعدي إذا كانت الديموقراطية في احدى تعريفاتها تعني حكم الأغلبية، والذي فُهم بطريقة خاطئة من العراقيين، على انه حكم الاغلبية الطائفية، وإذا كانت تعني أيضا انها الفصل بين السلطات الثلاث وتساوي المواطنين في الحقوق وفي الواجبات، فأن هذه الديموقراطية بكل شروطها لم تتحقق في العراق منذ تأسيس الدولة العراقية من قبل البريطانيين في عام1921 وحتى الآن.



غير اننا إذا أردنا ان نفهم لماذا من غير الممكن، على الأقل في ال ......





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