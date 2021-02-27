2021/02/27 | 23:21 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألغت إسرائيل مشاركتها في معرض "أيدكس" للسلاح بأبوظبي، هذا الأسبوع، بسبب مخاوف من استهداف وفدها المشارك بعمليات اغتيال من قبل إيران، حسب تايمز أوف إسرائيل.

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