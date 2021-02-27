فؤاد حسين يشكر الحكومة الإيرانية على مواقفها من احداث العراق

2021/02/27 | 23:30 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، اليوم السبت، تلقيه مواقف رفض وإدانة من الحكومة الإيرانية، للضربات التي استهدفت مواقع في بغداد وأربيل وقاعدة بلد...

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