2021/02/27 | 23:31 - المصدر: المورد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيران: البيت الأبيض يحافظ على صداقته مع داعش هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع المورد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/02/27 | 23:31.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع المورد نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إيران: البيت الأبيض يحافظ على صداقته مع داعش) نشر أولاً على موقع (المورد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إيران: البيت الأبيض يحافظ على صداقته مع داعش) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المورد نيوز).