وصفها بالـ

2021/02/27 | 23:51 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- "تناقض واضح" في تصريحات وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف المتعلقة بالهجمات ضد مصالح أميركية في العراق وطلبه من بغداد ضرورة كشف الجهات التي تقف خلفها، في خطوة عدها مراقبون مؤشر على الصراع المستمر داخل أجنحة الحكم في طهران.

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