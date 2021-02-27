الأسدي من ذي قار: مهمتي وقتية وهدفي تهدئة الأوضاع في الناصرية

2021/02/27 | 23:53 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أكد محافظ ذي قار المكلّف عبدالغني الأسدي، السبت، أن مهمته في المحافظة "وقتية لتهدئة الأوضاع".

قناة "ناس" على تلكرام..



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وقال الأسدي وفقا لما نقلته الوكالة الرسمية، تابعها "ناس"، (27 شباط 2021)، إن "مهمتي وقتية وهدفي هو تهدئة الاوضاع في الناصرية، وسأسعى لتهيئة الأرضية المناسبة وبخطوات رصينة للبدء بالاعمار والبناء ومحاربة الفساد".

وأضاف، "رئيس الوزراء يولي اهتماماً استثنائياً لمحافظة ذي قار، ولن نسمح لأحد المتاجرة بحقوق الناس، واستمعنا لأفكار جيّدة من المتظاهرين".

وتابع، "وجهنا بمنع استخدام الرصاص الحي وهذه التوجيهات صادرة أيضا من القائد العام للقوات المسلحة".

ونفى المكتب الإعلامي للأسدي، في وقت سابق اليوم، تغريدة منسوبة إليه عبر تويتر بشأن "مليشيات الأحزاب".





ووصف المكتب التغريدة بـ"المزوّرة"، والتي كانت منسوبة للأسدي، حيث نصّت على أنه "أدعو كافة الأحزاب لسحب مليشياتها من محافظة ذي قار خلال 24 ساعة، وان لم يستجيبوا لهذا الأمر سيكون لنا قراراً آخر بعد انتهاء المهلة، وقد اعذر من انذر".

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