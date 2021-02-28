الحلبوسي يطالب ممثلي البعثات الدبلوماسية باحترام سيادة العراق

2021/02/28 | 00:04 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

طالب رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، السبت، ممثلي البعثات الدبلوماسية باحترام سيادة العراق.

وقال الحلبوسي في تغريدة له على تويتر، ان "ممثلي البعثات الدبلوماسية في العراق واجبهم تمثيل بلدانهم وتعزيز التعاون بين البلدين".

واضاف، "فعلى بعض ممثلي تلك البعثات أن يعي جيدا واجباته، ولا يتدخل فيما لا يعنيه، ويحترم سيادة العراق لكي يُعامل بالمثل".

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