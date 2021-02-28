بعد تكليف الأسدي في ذي قار.. قيادي بالفتح يحدد موقف الكتل من تولي قادة عسكريين إدارة المحافظات

2021/02/28 | 00:04 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغدادعلق القيادي في تحالف الفتح نسيم عبدالله، السبت (27 شباط 2021)، على تكليف رئيس جهاز الأمن الوطني عبد الغني الأسدي محافظا لذي قار، فيما أكد وجود رفض سياسي لتولي قادة عسكريين ادارة المحافظات خلال المرحلة المقبلة.وقال عبدالله في حديث لـ (بغداد اليوم)، إنه "لا يوجد اي توجه سياسي لإقالة المحافظين في الوسط او الجنوب"، مبينا أن "هناك رفضاً لاي خطوة بهذا الصدد، وهناك رفض ايضا لتولي ادارة المحافظات من قبل قادة عسكريين يتم تنصيبهم من قبل الحكومة العراقية خلال المرحلة المقبلة".وأضاف، أن "ما حدث في ذي قار، قد يشجع اتخاذ قرار مماثل في بعض المحافظات، من اقالة محافظين من قبل الحكومة العراقية بعد التظاهرات الشعبية، لكن هذا الأمر غير مدعوم سياسياً".

وبشأن تكليف الاسدي محافظاً لذي قار، أشار عبدالله الى أن "عبدالغني الاسدي ليس قائداً عسكرياً في الوقت الحالي، فهو عسكري متقاعد، لكن حتى هذا التوجه من قبل الحكومة العراقية لم يكن موفقاً، كون المحافظة بحاجة الى قائد سياسي يعرف كيف يعمر ويبني ويخدم المحافظة ويعمل على تهدئة الشارع الغاضب".

وشهدت مدينة الناصرية ليلة أمس، صدامات بين المتظاهرين والقوات الأمنية استشهد على اثرها 6 أشخاص وإصيب اكثر من 190 بينهم العشرات من عناصر القوات الامنية بحسب اخر حصيلة، ليقدم على وقع الاحداث محافظ ذي قار ناظم الوائلي استقالته إلى رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، الذي كلف رئيس جهاز الأمن الوطني عبد الغني الأسدي لادارة المنصب بشكل مؤقت.

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