"وجهنا بمنع استخدام الرصاص الحي".. الاسدي: مهمتي وقتية وهدفي هو تهدئة الاوضاع في الناصرية

2021/02/28 | 00:04 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - ذي قار

اكد محافظ ذي قار عبد الغني الاسدي، اليوم السبت، ان مهمته في ادارة المحافظة وقتية، لافتا الى ان هدفه تهدئة الاوضاع في الناصرية والحفاظ على ارواح شبابها.وقال الاسدي في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "مهمتي وقتية وهدفي هو تهدئة الاوضاع في الناصرية والحفاظ على ارواح شبابنا، ووضع الاسس المناسبة لاختيار محافظ جديد يحظى بمقبولية ابناء ذي قار وبعيد عن الضغوط السياسية والحزبية".واضاف: انه "خلال هذه الفترة سا سعى لتهيئة الارضية المناسبة وبخطوات رصينة للبدء بالاعمار والبناء ومحاربة الفساد واتخاذ القرارات الصحيحة لمصلحة اهالي ذي قار"، لافتا الى ان "رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي يولي اهتماما استثنائيا للمحافظة".وتابع الاسدي: "لن نسمح لاحد بالمتاجرة بحقوق الناس واستمعنا لافكار جيدة من المتظاهرين والرافضة للتخريب وقطع الطرق وحرق المباني"، مؤكدا انه "وجه بمنع استخدام الرصاص الحي وهذه التوجيهات صادرة ايضا من القائد العام للقوات المسلحة".

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