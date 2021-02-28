الأسدي: مهمتي وقتية وهدفي هو تهدئة الاوضاع في الناصرية/موسع

2021/02/28 | 00:04 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ قال محافظ ذي قار عبد الغني الاسدي ان مهمتي وقتية وهدفي هو تهدئة الاوضاع في الناصرية .وقال الاسدي في بيان :" ان مهمتي وقتية وهدفي هو تهدئة الاوضاع في الناصرية والحفاظ على ارواح شبابنا ، ووضع الاسس المناسبة لاختيار محافظ جديد يحضى بمقبولية ابناء ذي قار وبعيد عن الضغوط السياسية والحزبية ".واضاف :" خلال هذه الفترة ساسعى لتهيئة الارضية المناسبة وبخطوات رصينة للبدء بالاعمار والبناء ومحاربة الفساد واتخاذ القرارات الصحيحة لمصلحة اهالي ذي قار الحبيبة ، ورئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي يولي اهتماما استثنائيا للمحافظة ".وتابع :"لن نسمح لاحد بالمتاجرة بحقوق الناس واستمعنا لافكار جيدة من المتظاهرين والرافضة للتخريب وقطع الطرق وحرق المباني ".واكد ,وجهنا بمنع استخدام الرصاص الحي وهذه التوجيهات صادرة ايضا من القائد العام للقوات المسلحة"./انتهى2

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