2021/02/28 | 00:04 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ قال محافظ ذي قار عبد الغني الاسدي وجهنا بمنع استخدام الرصاص الحي ضد المتظاهرين وهذه التوجيهات صادرة ايضا من القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي./انتهى2

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