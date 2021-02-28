المالكي يحذر من مخطط “لا يعلمه المتظاهرون” في ذي قار

2021/02/28 | 00:04 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ حذر رئيس ائتلاف دولة القانون ورئيس الوزراء الاسبق نوري المالكي، السبت، من مخطط “لاعلان إقليم يكون مركزه الناصرية”، مبينا ان المتظاهرين لا علم لهم بذلك.وقال المالكي لبرنامج “لقاء خاص” ، “اتابع ما يحصل في ذي قار بالذات ومناطق أخرى في العراق ما يجعلني اربط بين هذه الحركات في مختلف المحافظات عن وجود مخطط يستهدف وحدة العراق والاستقرار وعملية التغيير لكن الناصرية اخذت ابعادا كبيرة”.واضاف، “انا اتعاطف مع أصحاب المطالب المشروعة في التظاهرات ولست مع الخارجين عن القانون، كما ارجو ان تلتفت الحكومة لتحقيق هذه المطالب واستيعاب المتظاهرين وتوفير فرص عمل”.وتابع المالكي، “لكني في نفس الوقت اقف الى جانب […]

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