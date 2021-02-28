2021/02/28 | 00:06 - المصدر: عين العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- السياسية

الأحد 28 فبراير 2021 | 12:04 صباحاً

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النهج الوطني تلتقي رئيس ائتلاف النصر للتباحث بشأن أزمة ذي قار ومشروع الموازنة

إلتقى وفد كتلة النهج الوطني, رئيس ائتلاف النصر، حيدر العبادي ، للتباحث بشأن أزمة ذي قار ومشروع الموازنة بالتزامن مع الانتخابات المبكرة.



ونقل بيان صحفي إن الطرفين تبحثا الأوضاع المؤلمة التي تشهدها محافظة ذي قار وضرورة إنهاء جذور الأزمة وحقن الدماء المحرمة والاستماع الجدي والتجاوب المسؤول لتغيير المنهج والآليات التي فاقمت الأوضاع وعمقت توترها بعيدا عن ضيق المنطلقات والمصالح السياسية المتقاطعة مع مصالح الشعب وآماله المشروعة .



واضاف" تم مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة وعرضت كتلة النهج الوطني مضامين موقفها واعتراضاتها وملاحظاتها الجوهرية على العديد من مواد القانون" .



وأشار البيان إلى ضرورة تهيئة البيئة السليمة لإجراء الانتخابات المبكرة بما يضمن تكافؤ فرص الناخبين وانطلاق ارادتهم في التعبير عن ممثليهم.

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