الحلبوسي يدعو ممثلي بعض البعثات الى احترام سيادة العراق وعدم التدخل فيما لا يعنيهم

2021/02/28 | 00:07 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

دعا رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اليوم السبت، بعض ممثلي البعثات الدبلوماسية في العراق أن يعي جيدا واجباته، ولا يتدخل فيما لا يعنيه، ويحترم سيادة العراق لكي يُعامل بالمثل.

وقال الحلبوسي في تغريدة على تويتر، ان “ممثلو البعثات الدبلوماسية في العراق واجبهم تمثيل بلدانهم وتعزيز التعاون بين البلدين”.

واوضح، “فعلى بعض ممثلي تلك البعثات أن يعي جيدا واجباته، ولا يتدخل فيما لا يعنيه، ويحترم سيادة العراق لكي يُعامل بالمثل”.

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