2021/02/28 | 00:07 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص الحلبوسي لبعض ممثلي البعثات الدبلوماسية: لا تتدخلوا بما لا يعنيكم واحترموا سيادة العراق المركز الخبري الوطني.

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