2021/02/28 | 00:07 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أكد محافظ ذي قار وكالة رئيس جهاز الأمن الوطني عبد الغني الأسدي، اليوم السبت، أن مهمته كمحافظ وقتية، مؤكدا سعيه لتهيئة الأرضية المناسبة لمحافظ جديد.وقال الاسدي الذي وصل إلى ذي قار في وقت سابق من اليوم في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني” إن “مهمتي وقتية وهدفي هو تهدئة الاوضاع في الناصرية […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الأسدي من ذي قار: مهمتي وقتية وسأهيئ الأسس المناسبة لاختيار محافظ جديد المركز الخبري الوطني.

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