فيديو.. لحظة اعتراض هجوم صاروخي للحوثيين تجاه الرياض

2021/02/28 | 00:22 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أظهرت لقطات مقطع فيديو لحظة اعتراض التحالف بقيادة السعودية في اليمن لهجوم صاروخي شنته جماعة الحوثيين تجاه الرياض، السبت

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