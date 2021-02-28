واشنطن والرياض.. شراكة استراتيجية لعقود تخللتها أزمات

2021/02/28 | 00:53 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ترتبط الولايات المتحدة والسعودية بشراكة قديمة، خاصة على الصعيد الأمني، وذلك رغم عدد من الأزمات التي شابت العلاقات بينهما.

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