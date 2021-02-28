2021/02/28 | 01:25 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رد السفير التركي في بغداد فاتح يلدز

على نظيره الإيراني، إيرن مسجدي، بشأن

تواجد القوات التركية شمالي العراق.

وقال مسجدي خلال مقابلة صحفية: "نحن نرفض

التدخل العسكري في العراق، ويجب ألا

تكون القوات التر

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السفير التركي يرد على نظيره الإيراني بشأن قوات بلاده في العراق) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (السفير التركي يرد على نظيره الإيراني بشأن قوات بلاده في العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).