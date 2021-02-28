2021/02/28 | 01:33 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القدس,-(أ ف ب) – اعتبر وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس السبت أن إيران قد تكون مسؤولة عن الانفجار الذي تعرّضت له سفينة إسرائيلية في خليج عُمان.وكانت سفينة شحن السيارات “ام في هيليوس راي” الإسرائيلية متّجهة على ما يبدو من الدمام في السعودية إلى سنغافورة عندما تعرّضت لانفجار الخميس في شمال غرب خليج عُمان، […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (غانتس: إيران قد تكون مسؤولة عن انفجار تعرّضت له سفينة إسرائيلية في خليج عُمان) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (غانتس: إيران قد تكون مسؤولة عن انفجار تعرّضت له سفينة إسرائيلية في خليج عُمان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).