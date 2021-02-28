2021/02/28 | 02:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#فهمي_الكتوت شكرا لمنتدى الفكرالديمقراطي، ولرئيسه الاستاذ عبدالله حموده على هذه المبادرة، وشكرا للاصدقاء المشاركين في هذا اللقاء الحواري المكرس لمناقشة كتابي البنى الاجتماعية الأردنية وتداعيات السياسات الاقتصادية، الذي صدر في بداية العام الحالي 2021 عن دار "الآن ناشرون".



تناول الكتاب مراحل تطوّر القطاعات الأساسية، وابرز التحديات التي تواجهها، وقد شملت الدراسة مقدمة وثلاثة فصول؛ استعرض الفصل الأول خصائص ا ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (البنى الاجتماعية الأردنية وتداعيات السياسات الاقتصادية - فهمي الكتوت) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (البنى الاجتماعية الأردنية وتداعيات السياسات الاقتصادية - فهمي الكتوت) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).