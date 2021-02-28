السعودية تعلن اعتراض “هجوم بالستي” على الرياض

2021/02/28 | 02:03 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الرياض-(أ ف ب) – دوت انفجارات عدّة في العاصمة السعودية الرياض مساء السبت، بينما أعلنت قناة “الإخبارية” السعودية اعتراض “هجوم بالستي” أطلقه المتمردون الحوثيون في اليمن.ونقلت قناة الإخبارية الحكومية عن التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن أنه تم “تدمير هجوم باليستي من الميليشيا الحوثية تجاه الرياض”.وسمع مراسلو فرانس برس ومقيمون في العاصمة […]

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