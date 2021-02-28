2021/02/28 | 02:56 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وكالة "الغذاء والدواء" الأميركية (أف دي إيه) أنها صرحت بالاستخدام الطارئ للقاح "جونسون آند جونسون"، وذلك بعد أن كانت قد أوصت لجنة خبراء به الجمعة

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