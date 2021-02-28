رئيس الوزراء: حملة كبرى لإعمار ذي قار

2021/02/28 | 03:03 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: محمد الأنصاري

أمر رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة، مصطفى الكاظمي، بتشكيل لجنة عليا، برئاسة الفريق الركن باسم الطائي وعضوية عدد من كبار ضباط وزارتي الدفاع والداخلية والامن الوطني للتحقيق بالاحداث التي حصلت في المدينة خلال الأيام الثلاثة

الماضية.

من جانب اخر عاد الهدوء إلى محافظة ذي قار أمس السبت، عقب التظاهرات التي شهدتها مدينة الناصرية مركز المحافظة والتي تخللتها أحداث مؤسفة راح ضحيتها شهداء وجرحى من المتظاهرين والقوات الأمنية.

ويذكر ان مكتب رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، قد كشف في بيان بشأن أحداث ذي قار، عن إجراءات عدة تم اتخاذها والتي تمثل مقدمة للشروع في حملة كبرى لإعمار المحافظة، ومنها تكليف محافظ جديد للمحافظة وتشكيل مجلس استشاري مرتبطٍ برئيس مجلس الوزراء، وفتح تحقيق واسع للوقوف على المسؤولين عن الأحداث الأخيرة».

ودعا الكاظمي “أهالي محافظة ذي قار وعشائرها الكريمة، الى المساهمة في التهدئة لمنح الفرصة الكافية للإدارة الجديدة للقيام بمهامها في خدمة أهالي المدينة”، وأضاف رئيس الوزراء أنَّ “الحكومة ستقدم كل الدعم لمحافظ ذي قار عبد الغني الأسدي والمجلس الاستشاري للنهوض بواقع المحافظة، وتقديم الخدمات لمواطنيها».

ساحة الحبوبي مركز مدينة الناصرية، شهدت عودة الهدوء بعد أحداث الأيام الماضية، ورفعت في الساحة، لافتة تحمل صورة بابا الفاتيكان مع خارطة العراق ورسم لزقورة أور الأثرية، وكتبت عليها عبارة ترحيبيَّة بزيارة

البابا.

وعبر السفير البريطاني في العراق، ستيفن هيكي، أمس السبت، عن قلقه بسبب تصاعد العنف في محافظة ذي قار، وقال في تغريدة له على موقع “تويتر”: إنه “يرحب بإعلان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي إجراء التحقيقات”، واصفاً إياها بـ”الجوهريَّة التي تؤدي بسرعة الى العدالة».

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