الرافدين: برنامج إلكتروني يتيح تسليم السلف بشكل فوري

2021/02/28 | 03:03 - المصدر: الصباح

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بغداد: الصباح

كشف مصرف الرافدين، أمس السبت، عن حصيلة السلف التي تم منحها للموظفين ومنتسبي وزارة الداخلية منذ اليوم الاول للشروع باطلاق عملية المنح في 7/ 2/ 2021، موضحاً ان عدد الذين تم منحهم السلف وصل الى 4697 مستلفاً.

وأضاف المصرف، في بيان، أن «عملية تسليم السلف مستمرة والتقديم عليها يكون عن طريق فروع المصرف المنتشرة في بغداد والمحافظات والحصول عليها يتم بواسطة برنامج الكتروني يتيح تسليمها بشكل فوري».

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