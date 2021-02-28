2021/02/28 | 03:05 - المصدر: روسيا اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سفير الفاتيكان بالعراق: أصبت بفيروس كورونا لكن زيارة البابا ستمضي قدما هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع روسيا اليوم الإلكتروني بتاريخ: 2021/02/28 | 03:05.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع روسيا اليوم.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (سفير الفاتيكان بالعراق: أصبت بفيروس كورونا لكن زيارة البابا ستمضي قدما) نشر أولاً على موقع (روسيا اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (سفير الفاتيكان بالعراق: أصبت بفيروس كورونا لكن زيارة البابا ستمضي قدما) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (روسيا اليوم).