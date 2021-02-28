رواية (ماركس العراقي) ح 27 - عباس علي العلي

2021/02/28 | 03:10 - المصدر: الحوار المتمدن

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#عباس_علي_العلي يقول ماركس في أحدى مقولاته أن الوجود ليس مسرحية جئنا لنشاهد أحداثها، بل هي فرصة لنا لنلعب دور البطل فيها....



الحدث الذي يجري الآن في مدن العراق ليس بالتأكيد مسرحية يستمتع الجمهور بها ويصفق لها عند أنتهاء العرض، إنه قيامة الموت في بلد لا يريد أن يموت ولكنه مرغم تحت الضربات القوية أن يصمت ولو إلى حين، كل الأخبار التي تصل عبر وسائل الإعلام المتوفرة وعلى قلتها توحي أن شحذ السكاكين قائم على قدم وساق ول ......





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