توضيح من إدارة بايدن بشأن

2021/02/28 | 03:26 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال مسؤول رفيع في البيت الأبيض للحرة إن المقصود بالإعلان بشأن السعودية الذي تحدث عنه الرئيس، جو بايدن، هو تقديم مزيد من التفاصيل حول العقوبات التي أعلنتها وزراة الخارجية، الجمعة الماضية، وليس الكشف عن خطوات جديدة

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