غداً الاثنين.. وصول الدفعة الأولى من لقاح كورونا

2021/02/28 | 03:54 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: احمد عبد ربه

ذكرت وزارة الصحة والبيئة، أمس السبت، أن الدفعة الاولى من اللقاح المضاد لفيروس كورونا ستصل الى العراق يوم غد الاثنين.

وأوضح بيان للوزارة، انه “بعد موافقة اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية على انضمام العراق إلى تحالف كافي (مرفق كوفاكس)، فقد تم توقيع الاتفاقية مع مرفق كوفاكس في الشهر التاسع من العام الماضي 2020 لتزويد العراق بكمية تكفي 20 ٪ من السكان استنادا الى الآلية المقرة في المرفق لجميع الدول المشاركة فيه، بواقع (16) مليون جرعة من اللقاح”.

وأضاف البيان، أنه “تم دفع مبلغ (169736840) دولارا لمرفق كوفاكس عن قيمة هذه الكمية، وبعد اقرار منظمة الصحة العالمية للقاح شركة استرازنيكا- اكسفورد قبل عشرة أيام فقط، وهو اللقاح الوحيد المعتمد من قبل المرفق حيث تمت المباشرة بإعلام وزارة الصحة العراقية بانطلاق توزيع اللقاح لجميع الدول التي اشتركت ضمن مرفق كوفاكس”، مشيراً إلى “تولي منظمة اليونسيف التابعة الى الامم المتحدة نقل اللقاح وتوزيعه وبمبالغ موحدة لجميع الدول المشتركة في التحالف، وإن شاء الله سيصل الى العراق خلال الايام القليلة المقبلة، علما أن اطلاق اللقاحات مشروط بموافقة منظمة الصحة العالمية وإشرافها”.

وتابع البيان أن “الوزارة بادرت الى التواصل مع شركة فايزر - بايوتنيك بعد اقرار لقاح فايزر في المملكة المتحدة البريطانية للتفاوض وإبرام اتفاقية معها وتم توقيع الاتفاقية بتاريخ

21/ 12/ 2020 لتجهيز العراق بكمية مليون ونصف مليون جرعة على ثلاث دفعات، بينما عقدت اجتماعات متعددة مع ممثلي الشركة لمناقشة القضايا اللوجستية حول خزن ونقل اللقاح وتوفير المستلزمات الضرورية لذلك والتحضير الى مرحلة نقل وتوزيع اللقاحات”، مبيناً “لكننا تفاجأنا برسالة من شركة فايزر بتأريخ 15/ 2/ 2021 تشترط تشريع قانون للحماية من المسؤولية والتعويضات قبل توريد اللقاح الى العراق مما ادى الى تأخر وصول لقاح فايزر علما ان بقية الشركات العالمية المصنعة للقاحات اكتفت بوثيقة موقعة بين الطرفين تحميهم من المساءلة والتعويضات”.

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